Thiriez Literie et Jacquart&Fils signent un rapprochement stratégique

Nord Capital Partenaires (filiale de Turenne Groupe et du Crédit Agricole Nord de France), Société Générale Capital Partenaires et Bpifrance annoncent le rapprochement stratégique des sociétés Jacquart & Fils et Thiriez Literie, deux fabricants d’articles de literie basés respectivement à Tourcoing et Wattrelos, pour donner naissance à un ensemble industriel qui vient consolider son ancrage dans les Hauts-de-France et lui donner les moyens d’accélérer sa croissance.

Fondé en 1949, Jacquart & Fils (Groupe O-NYX) est un acteur intégré, dirigé par Laurent Dumanois, qui propose une offre complète d’articles de literie couvrant l’ensemble des segments du marché. Le groupe s’appuie sur un outil industriel composé de trois sites : Jacquart & Fils à Tourcoing (59), Soframa à Violaines (62) et Mateflex à Crancey (10) ; il adresse divers acteurs du e-commerce, de la Grande Distribution, des collectivités, ainsi que des distributeurs spécialisés.

Créée en 1991, et dirigée par Geoffrey Thiriez, la société Thiriez Literie conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de matelas et sommiers ; elle s’appuie sur un outil industriel intégré et récent situé à Wattrelos (59), regroupant production, stockage et logistique. Thiriez Literie adresse une clientèle majoritairement BtoB des secteurs des collectivités, de l’hôtellerie et de la distribution.

Un projet ambitieux et de futurs investissements industriels

Ce rapprochement donne naissance à un acteur de 220 collaborateurs totalisant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires. Il repose sur une vision commune : associer des expertises complémentaires, valoriser les savoir-faire industriels français et renforcer la capacité d'innovation afin de créer un acteur de référence capable d’accompagner durablement les évolutions du marché de la literie, tant en France qu'à l'international. Le groupe vise un fort développement de son chiffre d’affaires d’ici 5 ans grâce à une croissance organique soutenue, des investissements industriels et une stratégie active de développement à l’appui d’une présence commerciale élargie.

«Ce rapprochement est un projet de souveraineté industrielle tricolore face à la pression croissante des importations. En unissant Jacquart et Thiriez, nous donnons naissance au troisième acteur de la literie en France [...] Notre force réside dans une complémentarité commerciale absolue. Dans un marché très concurrentiel, nous faisons le choix d'investir dans nos territoires et dans nos outils de production pour faire la différence par la qualité, l'innovation éco-conçue et la réactivité du Made in France» ajoute Laurent Dumanois, dirigeant d’Industrie Française de Literie.

«Nos deux entreprises partagent une même culture entrepreneuriale, un fort ancrage régional et une ambition de croissance. Ensemble, nous disposerons des moyens nécessaires pour accélérer notre développement et renforcer notre position sur le marché» ajoute Geoffrey Thiriez qui reste présent au capital du nouvel acteur et continuera d’accompagner la stratégie de croissance du groupe.