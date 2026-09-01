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Rouen : la CCI propose des rendez-vous gratuits aux entreprises

La CCI Rouen Métropole organise chaque lundi des consultations individuelles avec des experts du droit, de la fiscalité et de la finance. Le dispositif vise à aider les dirigeants à éclairer leurs décisions professionnelles.

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© fizkes / Adobe stock.

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Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 1 septembre 2026 - Mis à jour le 1 septembre 2026

À Rouen, la CCI Rouen Métropole propose aux entreprises des rendez-vous individuels, gratuits et confidentiels avec des professionnels spécialisés. Avocats, notaires, banquiers et experts-comptables peuvent ainsi être sollicités pour répondre aux interrogations des dirigeants sur des sujets juridiques, fiscaux ou financiers. Les rencontres sont organisées chaque lundi et les prochaines dates sont accessibles dans l’agenda de la chambre consulaire. 

Les dirigeants face à des décisions complexes

L’initiative s’inscrit dans un enjeu plus large pour les petites et moyennes entreprises françaises. Les dirigeants doivent régulièrement prendre des décisions concernant leur financement, leur organisation, leurs obligations réglementaires ou leur développement, alors qu’ils ne disposent pas nécessairement de compétences spécialisées en interne. L’accès à des professionnels extérieurs peut leur permettre d’obtenir un premier éclairage avant d’engager des démarches ou des dépenses. Pour les chambres consulaires, ces permanences constituent ainsi un outil d’accompagnement de proximité destiné à faciliter l’accès des entreprises à l’expertise.