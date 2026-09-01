Issue de la 12e collecte de La Conserverie, un lieu d'archives labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture, cette manifestation culturelle se tiendra du 5 septembre au 21 novembre 2026.

Un projet participatif d'envergure nationale au service du rayonnement local

Ce projet d’envergure nationale bénéficie du label prestigieux «Bicentenaire de la Photographie» décerné par le ministère de la Culture. Il s’intègre ainsi dans la programmation officielle de cet événement national, prévue du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027. Le concept repose sur une démarche participative originale : un appel au public lancé entre décembre 2025 et mai 2026. Cette initiative a permis de rassembler des images du quotidien, rephotographiées pour interroger notre rapport à la matérialité sensible de l'image.

Un levier de croissance pour le tourisme et le commerce de centre-ville

En plus de sa dimension artistique, cette exposition représente un levier d'attractivité territoriale significatif pour le centre-ville nancéien durant l'automne. En valorisant ce patrimoine et en attirant un large public de passionnés et de touristes, l'événement dynamise l'écosystème culturel local et confirme le positionnement de Nancy comme un carrefour des arts visuels.

L'accès à ce nouveau parcours mémoriel sera ouvert dès le lendemain de l'inauguration officielle, promettant de transformer les Galeries Poirel en un carrefour de réflexion sur notre mémoire collective visuelle.