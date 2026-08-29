Le sculpteur Mauro Corda se pose sur les hauteurs de Laon

Exposition
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28/08/2026 L.R
Nancy (54)
Les sculptures d’animaux mais surtout du corps humain souvent en bronze ou en aluminium, un univers à part, un message et une réflexion sur la condition humaine, l’œuvre de Mauro Corda a voyagé à travers le monde. Le sculpteur vient d’ouvrir un musée à Laon au cœur de l’été.
Mauro Corda. © Marie-Line Waroude
© Marie-Line Waroude
Le sculpteur a consacré une partie de son œuvre au regard porté sur les personnes de petite taille. © Marie-Line Waroude
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