Exposition
Laon (02) Laon (02)
Portrait

Le sculpteur Mauro Corda se pose sur les hauteurs de Laon

Les sculptures d’animaux mais surtout du corps humain souvent en bronze ou en aluminium, un univers à part, un message et une réflexion sur la condition humaine, l’œuvre de Mauro Corda a voyagé à travers le monde. Le sculpteur vient d’ouvrir un musée à Laon au cœur de l’été.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<p>C'est un artiste au riche parcours qui, à 66 ans tout juste, a choisi de se poser et d’ouvrir un musée à Laon, une ville qu’il adore. L’artiste n’est pas étranger à l’Aisne puisque son atelier se situe à Monthiers au sud du département mais il a eu un coup de cœur pour la ville-préfecture. «<em>Laon, c’est une des plus belles villes que j’ai pu voir et chaque fois que je reviens de Laon, j’ai l’impression d’avoir voyagé dans le temps</em>, confie Mauro Corda. <em>Et tant qu’à faire un musée, autant que ce soit dans un bel écrin</em>». Ce musée qui va porter son nom n’a rien d’un ego trip de.

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