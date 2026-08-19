L’œuvre associe dessin, sculpture, musique et littérature pour rendre hommage aux grands bâtisseurs. Marc Brousse y explore notamment des formes architecturales et des visages surréalistes gravés dans le cristal et présentés sous forme de stèles lumineuses. L’installation invite ainsi les visiteurs à porter un regard différent sur l’architecture et sur les lieux qui les entourent.

Un édifice marqué par son patrimoine

La basilique Saint-Vincent constitue elle-même un élément important du patrimoine messin. L’édifice possède notamment un ensemble remarquable de vitraux datant de différentes périodes. Entre 1850 et 1866, plusieurs verrières ont été réalisées par les artistes messins Laurent-Charles Maréchal et Charles-François Champigneulle. Un vitrail du transept sud, consacré au Couronnement de la Vierge, a également été réalisé par Maréchal en collaboration avec Nicolas Coffetier, en s’inspirant d’une œuvre de Fra Angelico.

Depuis plusieurs décennies, la basilique fait par ailleurs l’objet de travaux d’entretien et de restauration. Le chevet et le portail Goussaud ont notamment été restaurés, tandis que l’intérieur a été réaménagé avec un nouveau dallage en pierre destiné à faciliter l’accueil du public. Avec «Pax Aedificantes», ce patrimoine historique accueille ainsi une création contemporaine qui vient renouveler le regard porté sur la basilique Saint-Vincent et son architecture.