À la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, du 19 septembre au 13 décembre prochains, se déroulera l'exposition Métamorphose. Une installation du studio de Latour & Maïques, dans le cadre de la troisième édition de «Faiseurs de mode». Fondé en 2014 par Vincent Richard de Latour et Claire Maïques, ces derniers explorent la matière comme un véritable terrain d’expérimentation. Peinture à la main, impression au cadre, feutrage à l’aiguille, découpe, tissage ou encore lamination à la feuille métallisée... le duo multiplie les techniques pour créer des surfaces inédites destinées notamment à la Haute Couture, au prêt-à-porter et à la décoration intérieure. Leur complémentarité associe savoir-faire textile, création graphique et technologies nouvelles.

Maison Chanel

Avec Métamorphose, la matière devient le sujet même de l’exposition. Les pièces présentées jouent sur les contrastes; souplesse et rigidité, opacité et transparence, hasard et construction. Les textures évoquent les minéraux, les strates rocheuses ou encore les phénomènes d’érosion, tandis que des formes géométriques viennent structurer ces inspirations organiques. La lumière et la métallisation accentuent encore cette impression de transformation, faisant apparaître reliefs et textures au gré des reflets.

Le travail de de Latour & Maïques s’inscrit par ailleurs dans l’univers exigeant des métiers d’art et du luxe. Présent au Salon Première Vision-Maison d’Exceptions, aux Biennales Émergences et Révélations, le studio a également collaboré avec plusieurs créateurs et maisons. Sa rencontre avec le dentellier Solstiss a notamment ouvert la voie à des expérimentations sur la dentelle, dont certaines ont été choisies par Chanel. Une robe de la collection Haute Couture printemps-été 2020, réalisée à partir d’une dentelle noire ennoblie par le duo, est présentée dans l’accrochage.