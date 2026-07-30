Laon : Le musée Mauro Corda ouvre ses portes

Artiste inclassable, attaché à l'Aisne, lui qui a son atelier dans le sud du département, Mauro Corda se pose à Laon. Il a eu le coup de coeur pour la ville-préfecture axonaise et a donc choisi d'ouvrir ici un musée qui présente ses oeuvres et ses univers. Ce musée Mauro Corda prend place dans l'ancien et élégant immeuble de la Caisse d'Epargne dans la rue Franklin-Roosevelt. Plus d'un an de travaux ont permis de créer de beaux espaces d'expositions et de restaurer les lieux.

Des sculptures de grande qualité

Au rez-de-chaussée, c'est le travail autour de la représentation des corps et autour du regard porté sur la différence et le handicap qui est à l'honneur. L'artiste a réalisé une série de sculptures reprenant et revisitant des chefs-d'oeuves comme diverses statues grecques et romaines, le David de Michel-Ange, ou encore le Penseur de Rodin. Il s'inspire aussi de personnages de la pop culture comme Superman, en les représentant comme des personnes de petite taille. Il propose ainsi une redéfinition de ces figures culturelles célèbres pour interroger et changer le regard du public et questionner le rapport à la différence et à l'inclusion.

D'autres œuvres représentant des danseuses façon pool dance et des animaux ne devraient pas manquer d'intriguer. L'entrée du musée qui a ouvert le 27 juillet, jour de l'anniversaire de Mauro Corda, est gratuite jusqu'aux Journées du Patrimoine.