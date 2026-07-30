Metz : deux expositions à découvrir cet été entre gravure et lumière

La première exposition, intitulée « Gratouilles, chatouilles – Les gravures de Paul Rey », se tiendra au Dahu à cinq pattes, place de la Chèvre à Metz, du 20 juin au 12 septembre. À travers ses linogravures et ses œuvres sur tétrapak, Paul Rey présente un monde où l'humour se mêle à la poésie, offrant une vision originale et décalée de la vie quotidienne. C'est une belle occasion de découvrir les techniques de ce graveur passionné.

La seconde exposition, « Éclats de lumière », se déroulera du 23 juin au 31 août dans le déambulatoire de la cathédrale de Metz. Cette exposition immersive explore les différentes facettes de la lumière au sein de ce monument emblématique, en mettant en avant son architecture, ses vitraux et son histoire liturgique à travers un parcours composé de 15 panneaux. En parallèle, des ateliers créatifs gratuits seront proposés aux familles, notamment les samedis 1er et 8 août, permettant aux visiteurs d'interagir avec les thèmes abordés dans l'exposition.