Le président argentin Javier Milei a détaillé jeudi plusieurs réformes qu'il entend présenter au Parlement, dont celle de la Banque centrale vers un ascétisme monétaire, ainsi qu'un "carcan budgétaire" qui conduirait à un "shutdown" à l'américaine de l'administration en cas de déficit prolongé.

Dans une allocution télévisée, M. Milei a défendu son projet pour la Banque centrale (BCRA), une priorité de sa fin de mandat, alors qu'il évoque de plus en plus ouvertement une canditature à sa succession à la présidentielle d'octobre 2027.

La nouvelle "charte organique" de la Banque veut selon lui en finir avec "l'escroquerie" de l'émission monétaire, "le vol par le politique (...) par la falsification de monnaie pour financer l'État".

L'inflation étant selon lui toujours un "phénomène monétaire", la mission fondamentale de la banque redeviendra "préserver la valeur de la monnaie".

La loi portera "l'interdiction catégorique du financement de l'État" via la Banque centrale, tant pour le Trésor, les provinces, que l'achat de titres publics de l’État.

Enfin, elle visera à "blinder le président de la Banque centrale et le conseil d'administration contre les abus du pouvoir politique". Désormais, leur révocation requerra les deux tiers des deux chambres du Parlement.

S'agissant du "carcan budgétaire", M. Milei a décrit une règle "permanente qui garantira que l'Argentine ne pourra ni voter ni maintenir un budget déficitaire"

Shutdown" automatique

"Si, pendant plusieurs mois consécutifs, le résultat budgétaire est déficitaire, le Parlement disposera de quelques semaines pour ramener les comptes à l'équilibre", a déclaré M. Milei, sans plus de précision sur les délais. "S'il ne le fait pas, le +shutdown+ entrera automatiquement en vigueur".

Le shutdown, aux Etats-Unis, est une paralysie partielle de l'administration fédérale lorsque Congrès et président ne parviennent pas à s'entendre à temps sur le budget fédéral ou une loi de financement.

Dans le cas argentin, ce serait en cas de déficit sur la durée: "les activités non essentielles de l'État seront paralysées. Les nouvelles dépenses seront gelées. Aucun contrat ne sera attribué. Aucun personnel ne sera recruté et les transferts aux provinces seront interrompus", a détaillé M. Milei.

M. Milei n'a pas donné d'échéance pour la présentation de ces projets au Parlement, où son parti libertarien est souvent contraint à des alliances ad hoc, sans majorité absolue bien que première force à la Chambre des députés.

Son allocution intervient trois jours après la visite à Buenos Aires de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), dont l'Argentine est le principal débiteur.

Le FMI a déjà exprimé son soutien à la réforme de la Banque, la considérant clef pour un retour de l'Argentine sur les marchés internationaux du crédit. Et Mme Georgieva a salué lundi le progrès de "stabilité macroéconomique et financière" de l'Argentine depuis 2023, année de l'arrivée au pouvoir de Javier Milei.