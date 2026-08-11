Pour enrichir cette expérience artistique, la galerie organise des rencontres avec l'artiste tout au long de l'été. Les visiteurs peuvent découvrir l'exposition dans un cadre exceptionnel au 9 En Fournirue, à proximité de la Cathédrale de Metz. Les horaires d'ouverture sont optimisés pour accueillir le public, avec des visites possibles du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 18 h 30.

Matthieu Gauthier est un peintre engagé dont les œuvres s'inspirent de la faune et mettent en lumière certaines espèces menacées telles que les gorilles et les orangs-outans. Le 12 septembre prochain, l'artiste sera présent pour une performance en direct, offrant une occasion unique d'interagir avec son travail et de mieux comprendre son engagement artistique.

La galerie Cridart se distingue par son approche atypique et authentique, visant à valoriser les talents émergents dans le domaine des arts. Elle se consacre à présenter une large variété d'œuvres, allant des peintures aux sculptures, tout en respectant la diversité des expressions artistiques. En tant que lieu culturel emblématique de Metz, Cridart invite tous les amateurs d'art à plonger dans un univers créatif riche et inspirant.