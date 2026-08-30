Présidentielle: Wauquiez appelle à un candidat unique à droite

Le chef des députés LR Laurent Wauquiez a appelé dimanche à une primaire pour désigner un candidat unique à droite, au risque d'un "échec assuré", depuis son fief de Haute-Loire d'où il lance traditionnellement sa rentrée politique.

"Je demeure convaincu que la primaire est la moins mauvaise des solutions pour rassembler la droite. (...) Il faut un seul candidat de droite. Il faut une seule équipe de droite. Et il faut un vrai programme de droite", a déclaré Laurent Wauquiez.

Celui qui avait début juillet suscité une controverse en tendant la main à Édouard Philippe dans un entretien au Figaro n'a cité aucun nom pour prendre la tête d'un tel rassemblement, lors d'un discours qui a précédé sa marche en groupe au Mont-Mézenc.

Selon Laurent Wauquiez, la situation actuelle, à savoir "la multiplication des candidatures de droite, c'est l'échec assuré". Les deux autres options sont "une primaire avec des règles du jeu pour n'avoir qu'un candidat", ou alors "c'est la primaire sauvage par les sondages".

Il a appelé ses soutiens à l'aider à "construire ce rassemblement de la droite", le seul choix, a-t-il asséné, "pour éliminer Mélenchon dès le premier tour", "renouer avec la victoire" ou encore "redresser le pays".

Dans un discours d'un peu moins d'une heure, il a longuement expliqué le défi "qui lui tient profondément à cœur" et dont il déplore l'absence du débat politique: "je suis convaincu que l'enjeu de la présidentielle sera de réparer la fracture territoriale pour réconcilier la France".

"Je suis persuadé que la droite ne peut pas remporter l'élection présidentielle si elle laisse la ruralité à Marine Le Pen", a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs attaqué à plusieurs reprises le candidat de la France Insoumise. "La nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, c'est une France culpabilisée, c'est une France communautarisée, c'est une France surtaxée", a-t-il lancé.

"Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Ils sont tous les deux à leur manière les rentiers de ces fractures françaises", a également déclaré Laurent Wauquiez.