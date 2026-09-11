Adèle Haenel et de nombreuses voix à gauche ont dénoncé vendredi le retrait du site de France Télévisions d'une intervention de la comédienne accusant Israël de "génocide en Palestine" dans l'émission "La Grande Librairie", le groupe public se défendant de toute "censure" et évoquant une "mesure conservatoire".

Plusieurs responsables LFI, le sénateur PCF Ian Brossat ou encore le candidat à la primaire socialiste Olivier Faure se sont indignés de la suppression de cette séquence.

A l'inverse, le député RN Julien Odoul avait jugé qu'Adèle Haenel y "(relayait) la propagande des islamistes du Hamas, sans contradiction ni nuance".

"Il n'y a aucune censure", s'est défendue la direction de France Télévisions, contactée par l'AFP.

"Adèle Haenel était l'invitée principale de La Grande Librairie, elle a pu présenter son livre en toute liberté, elle a même été choisie parmi tous les invités pour faire la +carte blanche+ de fin d'émission et celle-ci a été diffusée", ajoute le groupe public.

"Mais face à de multiples saisines, et comme notre cahier des charges est extrêmement strict sur le sujet, France TV a suspendu le replay pour laisser (le régulateur de l'audiovisuel) l'Arcom mener son travail d'évaluation par mesure conservatoire", se défend France Télévisions.

"Le principe d'une carte blanche, c'est de laisser la parole (...) Y a-t-il des points de vue interdits ? Y avait-il des propos qui relevaient du délit ? En l’absence de justification, cette suppression est une honte", a déclaré Olivier Faure sur le réseau social X.

Dans son intervention au cours de l'émission littéraire diffusée en direct mercredi soir sur France 5, Adèle Haenel, venue présenter son livre "Viser Juste", avait évoqué, les yeux face à la caméra, "le silence télévisuel qui englue le pays". "Il faut parler pour redire ce qu'il y a dans ce silence, afin que tout le monde l'entende: l'État d’Israël commet un génocide en Palestine et la France est complice", avait-elle conclu.

L'actrice de 37 ans a estimé sur Instagram qu'en supprimant le replay de son intervention, France Télévisions fait "la démonstration parfaite de la pertinence des propos qui consistaient à dire qu'en fait il y a certains mots, certaines réalités que tout le monde sait et qui ne doivent surtout pas être dites".

Dans cette intervention, "j'ai fait un lien entre la silenciation et le déni autour des VSS (violences sexistes et sexuelles, NDLR) et la silenciation et le déni autour du génocide en Palestine", a-t-elle argumenté.