Nyrio : Nouvelle acquisition pour le fabricant de bras robotisés

Avec cette acquisition, Niryo intègre une activité robotique médicale établie, des technologies et une propriété intellectuelle dédiées, ainsi que des équipes disposant d’une expertise reconnue dans le développement de systèmes robotiques soumis aux exigences du secteur médical. L’opération assure également la continuité de la production en France et du support aux clients existants. Elle permet également à Niryo de compléter son offre avec Orion System, un système robotisé de positionnement de patients déjà déployé à l’international, et Pulsar, une plateforme robotique modulaire permettant de développer des robots médicaux sur mesure.

La robotique médicale, un nouveau levier de croissance

Après avoir développé ses activités dans l’éducation puis renforcé son positionnement industriel avec le lancement récent d’une nouvelle gamme de robots Nate (Niryo to Automate), Niryo franchit une nouvelle étape en faisant de la robotique médicale un axe stratégique de son développement. Le marché mondial de la robotique médicale, estimé à 15 milliards de dollars, connaît une croissance soutenue, avec un taux de croissance annuel de près de 15 %. L’acquisition permet à Niryo d’accélérer immédiatement son développement sur ce marché avec des technologies déjà éprouvées et une expérience clinique établie.

«La robotique médicale nécessite un environnement dédié et des expertises spécifiques pour exprimer pleinement son potentiel. Le rapprochement avec Niryo, dont la robotique est le cœur de métier, offre à cette activité les conditions nécessaires pour poursuivre son développement et saisir les opportunités d’un marché médical en pleine croissance» témoigne Peter Gerstenberger, Vice President Robotic Solutions Business Unit - BizLink.

Dans un contexte de compétition internationale croissante autour des technologies robotiques, cette opération porte une ambition industrielle forte : faire grandir depuis la France un acteur capable de développer des technologies robotiques de pointe et de les déployer à l’échelle internationale, tout en contribuant au renforcement de la souveraineté technologique française et européenne. «Cette acquisition […] nous permet d’accélérer notre développement sur le marché de la robotique médicale tout en renforçant notre savoir-faire technologique. Notre ambition est de bâtir un acteur européen de référence, capable de concevoir, développer et produire en France des solutions robotiques de pointe pour des marchés exigeants. Dans un contexte où les enjeux de souveraineté technologique sont plus que jamais stratégiques, nous sommes fiers de contribuer au développement d’une filière robotique française forte et innovante» conclut Marc-Henri Frouin, fondateur et CEO de Niryo.