Trois entreprises des Hauts-de-France viennent d'être récompensées, mardi 8 septembre, au Casino de Paris, à l’occasion de la 28e cérémonie des FEEF d’Or, organisée par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF). Et parmi elles, on retrouve l'entreprise axonaise Champs de légumes. Les FEEF d’Or distinguent des collaborations commerciales particulièrement innovantes et responsables entre une PME-ETI et une enseigne de la distribution : des partenariats qui vont au-delà du simple référencement et reposent sur une relation durable entre entrepreneurs et commerçants. Ainsi, la collaboration fructueuse et vertueuse en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, entre Champs de légumes et Coopérative U a été récompensée. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis dix ans et U a été le premier client de l'entreprise de production agricole axonaise.

25 emplois créés

Le partenariat s'articule autour de la revalorisation des carottes déclassées au rayon fruits et légumes, en carottes râpées pour réduire le gaspillage alimentaire et soutenir les agriculteurs. De son côté, l'enseigne U soutient le financement du projet et assites aux réunions financières, elle l'accompagne aussi sur le positionnement prix et opérationnel pour proposer le produit à un maximum de magasins. Cette collaboration a des résultats concrets : 4000 tonnes de carottes ont été «sauvées» et transformées, 25 emplois ont été créés au sein de la PME, 60 % des magasins U détiennent la référence, et cela apporte un chiffre d'affaires additionnel de un million d'euros en 2026 et un changement d’échelle de l’entreprise qui passe d’une PME familiale à une PME industrielle.

Et la collaboration entre les deux entreprises n'est pas terminée puisque de nouvelles étapes se préparent : élaboration de babys carottes 100% origine France filère U, développement d'une gamme traiteur avec d'autres légumes locaux 100% origine France et l'objectif de tripler le nombre d'emplois créés en 2027. Cette collaboration démontre que la distribution et une entreprise de production agricole, spécialisée depuis dix ans dans le conditionnement et la transformation de carottes gustative de pleine terre, peuvent parfaitement s'associer.