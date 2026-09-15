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Aurore Bergé en Meuse : les femmes et l’agriculture au cœur de son déplacement

Aurore Bergé s’est rendue en Meuse le 11 septembre dernier pour un déplacement consacré à deux enjeux : l’accompagnement des femmes victimes de violences et la place des femmes dans le monde agricole. 

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Par S.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 15 septembre 2026 - Mis à jour le 15 septembre 2026

À Verdun, la ministre a commencé sa visite au Centre hospitalier de Verdun–Saint-Mihiel. Elle y a rencontré les professionnels de l’Unité d’accueil des victimes de violences intrafamiliales (AVIF), ainsi que les différents partenaires qui interviennent auprès des victimes. Cette séquence a été marquée par la labellisation de l’AVIF en « Maison des femmes / Santé », qui vient conforter la prise en charge globale et coordonnée des femmes victimes de violences sur le territoire. 

Aurore Bergé s’est ensuite rendue à la 45e Foire nationale de Verdun. Elle a échangé avec des élus meusiens sur les réalités auxquelles sont confrontées les communes et sur leur rôle auprès des habitants. Des représentants de différents secteurs professionnels ont également été rencontrés autour de questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité des métiers et aux discriminations dans le monde du travail.

La ministre a enfin participé à l’inauguration du village agricole de la foire. Cette étape lui a permis d’échanger directement avec des agricultrices et des agriculteurs, mais aussi avec des représentants des filières et des organisations professionnelles. Les discussions ont notamment porté sur les difficultés rencontrées actuellement par le secteur et sur la place des femmes dans l’agriculture.