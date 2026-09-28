La Chambre d’Agriculture de la Meuse, la FDSEA de la Meuse, les Jeunes Agriculteurs Meuse et l’Anefa Lorraine proposent aux exploitants de rejoindre gratuitement la base «Made In Meuse» pour accueillir des stagiaires ou des apprentis. Le dispositif s’adresse également aux jeunes à la recherche d’une expérience ou d’une formation dans le secteur agricole. Les exploitations, organisations professionnelles et entreprises peuvent ainsi faire connaître leurs possibilités d’accueil et entrer en contact avec de futurs candidats. Au-delà de la transmission de savoir-faire, les organisations agricoles présentent l’accueil de jeunes comme un moyen de faire découvrir les métiers et de favoriser de nouvelles installations ou recrutements. L’inscription s’effectue en ligne, sans engagement et gratuitement.

Le renouvellement des générations agricoles

L’initiative meusienne s’inscrit dans un enjeu qui dépasse le département : le renouvellement des générations agricoles et la transmission des exploitations. En facilitant la rencontre entre exploitants, stagiaires et apprentis, ce type de plateforme agit en amont de l’installation, en permettant aux jeunes de découvrir concrètement les métiers agricoles et aux professionnels de transmettre leurs savoir-faire. À l’échelle nationale, la question est d’autant plus importante que près de la moitié des exploitants agricoles avaient 55 ans ou plus en 2020. Le développement des stages, de l’apprentissage et des premières expériences en exploitation constitue ainsi l’un des moyens de préparer les futurs actifs du secteur, alors que de nombreuses exploitations seront appelées à changer de chef d’exploitation dans les prochaines années.