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Agrimax 2026 : «Le hub agricole du Grand Est revient à Metz-Grigy»

Du 28 au 30 octobre, Agrimax revient au Parc des Expositions de Metz pour sa 15e édition. Rendez-vous bien installé de la filière agricole du Grand Est, le Salon revendique un double ADN : élevage et business. Laurent Haas, Directeur général de Metz Événements, et Delphine Rampont, directrice du Salon Agrimax, nous détaillent le programme 2026 et leurs ambitions à court terme.

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© Laurence Deleau. Delphine Rampont, directrice du Salon Agrimax.

© Laurence Deleau. Delphine Rampont, directrice du Salon Agrimax.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 30 septembre 2026
<h2>Que représente aujourd’hui Agrimax pour le territoire ?</h2><p><strong>Laurent Haas : </strong>Cette 15e édition prouve que l’événement est véritablement installé. Agrimax est devenu le point de rendez-vous régional pour la <strong>filière agricole</strong>, et plus particulièrement pour les éleveurs. C’est à la fois un <strong>Salon business</strong>, puisque nous sommes sur un positionnement B2B, et un événement ouvert à un public plus familial qui peut se promener dans une ferme géante.&nbsp;</p><p>C’est aussi l’occasion de <strong>valoriser le métier d’agriculteur </strong>et de montre.

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