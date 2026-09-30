Agrimax 2026 : «Le hub agricole du Grand Est revient à Metz-Grigy»

Agriculture
Meurthe-et-Moselle : 1,4 million d'euros débloqués pour le fonds de réarmement agricole
30/09/2026 L.R
Meurthe-et-Moselle (54)
Du 28 au 30 octobre, Agrimax revient au Parc des Expositions de Metz pour sa 15e édition. Rendez-vous bien installé de la filière agricole du Grand Est, le Salon revendique un double ADN : élevage et business. Laurent Haas, Directeur général de Metz Événements, et Delphine Rampont, directrice du Salon Agrimax, nous détaillent le programme 2026 et leurs ambitions à court terme.
© Laurence Deleau. Delphine Rampont, directrice du Salon Agrimax.
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