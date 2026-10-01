Meuse : six fermes accueillent un projet culturel inédit

Réunir agriculteurs, habitants et artistes directement dans les exploitations agricoles : c’est le pari de Terre de Cultures, distingué lors des Trophées de l’Agriculture organisés en parallèle de la Foire Nationale de Verdun. Le projet, porté par la Chambre d’agriculture de la Meuse et la MJC Contre-Courant, a reçu le prix «Coup de Cœur» de l’édition 2026.

Pour sa première édition, le dispositif a proposé six rendez-vous dans six fermes du nord meusien. Des spectacles gratuits ont ainsi été organisés directement sur les exploitations, permettant au public de découvrir ces lieux de production dans un autre cadre. Cinq des six fermes participantes sont par ailleurs labellisées Bienvenue à la Ferme.

La culture investit aussi les territoires ruraux

Cette initiative illustre plus largement la recherche de nouvelles formes d’animation culturelle en dehors des pôles urbains. En investissant des lieux de production agricole, des exploitations ou des communes rurales, ces projets permettent de déplacer les rendez-vous culturels vers des espaces qui ne sont pas habituellement associés à la programmation artistique. Ils peuvent ainsi créer de nouvelles occasions de rencontre entre habitants, artistes et acteurs économiques locaux, tout en donnant une visibilité différente aux métiers, aux savoir-faire et aux activités qui structurent ces territoires. Pour les communes concernées, ce type de démarche peut également contribuer à diversifier les usages des lieux existants et à renforcer les échanges entre les différents acteurs locaux.