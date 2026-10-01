Que vont devenir nos champs ?

Agriculture
Agrimax 2026 : «Le hub agricole du Grand Est revient à Metz-Grigy»
30/09/2026 Julie Clessienne
Metz (57)
L'été est terminé... et nous sommes à la limite de s'en sentir soulagés. Canicules, sécheresse, incendies, des champs qui ont abandonné le vert pour se transformer en jaune... la désolation a vite été ressentie, et les agriculteurs vite désabusés.
Les champs ont subi un stress hydrolique. © Marie-Line Waroude
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