Agriculture
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Tribune libre
Edito

Que vont devenir nos champs ?

L'été est terminé... et nous sommes à la limite de s'en sentir soulagés. Canicules, sécheresse, incendies, des champs qui ont abandonné le vert pour se transformer en jaune... la désolation a vite été ressentie, et les agriculteurs vite désabusés. 

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Les champs ont subi un stress hydrolique. © Marie-Line Waroude

Les champs ont subi un stress hydrolique. © Marie-Line Waroude

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026
<p>Et la crise agricole n'en finit pas. Tout comme le réchauffement climatique et les températures anormalement hautes, la crise du modèle agricole a pourtant longtemps été prévue.&nbsp; Pester contre le passé ne fait pas avancer les choses, mais tout de même, on ne peut pas faire autrement. En septembre, plus d'un milliard d'euros ont été débloqués par le Gouvernement pour éviter les faillites et redémarrer les productions, et la région a reçu une aide de 65 millions d'euros.</p><p>La prochaine sécheresse, un autre plan de ce genre sera de nouveau mis en place ? L'exceptionnel n'aura vite plu.

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