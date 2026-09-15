Moselle : un RSA agricole d’urgence pour les exploitants en difficulté

Le budget consacré au RSA en Moselle atteint 170 millions d’euros par an, tandis que l’enveloppe destinée au soutien des agriculteurs resterait inférieure à 800 000 euros annuels. Le dispositif devrait permettre une prise en charge d’au moins trois mois pour les exploitants ne parvenant plus à dégager un revenu suffisant.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement a annoncé le déblocage de plus d’un milliard d’euros pour aider les agriculteurs touchés par la sécheresse. Pour le département, cette enveloppe nationale ne suffira toutefois pas à répondre à l’urgence. La crise climatique, la sécheresse exceptionnelle de l’été 2026 et la hausse des prix ont fortement dégradé la situation de nombreuses exploitations.

Une centaine d’agriculteurs mosellans pourraient déjà bénéficier du RSA agricole. Le Conseil départemental prévoit une provision initiale de 100 000 euros et envisage de doubler le nombre de bénéficiaires selon les besoins. Au-delà du soutien immédiat, l’aide devra également accompagner l’adaptation des exploitations aux changements climatiques.