Chris Benecchi nommé Chief Operating Officer d’Inventiva

Basée à Daix, Inventiva vient de nommer Chris Benecchi au poste de Chief Operating Officer (COO). Cette arrivée intervient alors que la société se prépare à la publication des résultats de l’étude pivot de phase 3 NATiV3, qui évalue le lanifibranor dans le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). Ces résultats sont attendus au quatrième trimestre 2026.

Dans ses nouvelles fonctions, Chris Benecchi pilotera la préparation opérationnelle de l’entreprise à l’approche de cette échéance, en vue d’une éventuelle commercialisation du lanifibranor. Un lancement potentiel du traitement aux États-Unis est anticipé en 2028, sous réserve de son approbation réglementaire.





Une expérience de 30 ans dans la biopharmacie

Chris Benecchi est titulaire d’un MBA de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un Bachelor of Arts de Colby College. Il compte 30 ans d’expérience dans le secteur biopharmaceutique, dans des fonctions commerciales, opérationnelles et stratégiques. Il a récemment travaillé pour le compte de Motric Bio, une société d’Aditum Bio, en tant que Chief Executive Officer.

Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de direction chez Sage Therapeutics, dont celle de Chief Operating Officer, et participé au lancement aux États-Unis de ZURZUVAE®. Chez UCB, il a dirigé la préparation du lancement mondial de BIMZELX®, tandis que chez Alexion, il a supervisé des activités mondiales liées à l’excellence commerciale et à la préparation des lancements. Son parcours comprend également des fonctions de direction commerciale chez Acorda Therapeutics, Takeda Pharmaceuticals et Johnson & Johnson.