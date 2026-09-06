L'incendie de végétation qui embrase depuis mercredi les hauteurs de la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques) concerne désormais 125 hectares, contre 105 hectares samedi, a-t-on appris dimanche soir auprès de la préfecture, qui évoque une situation "plutôt stable"

Le foyer, dans le secteur du Pas d'Ourtasse entre les communes d'Etsaut et de Cette-Eygun, est localisé dans une zone de crêtes autour du pic d'Aygarry (2.099 mètres d'altitude), habituellement fréquentée par des bergers en estive et des randonneurs, avec une végétation de lande et de fougères.

"La surface brûlée est désormais estimée à 125 hectares. La situation générale est plutôt stable", a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans son point de situation dimanche en fin d'après-midi, sur fond de températures supérieures à 30°C au cours de la journée.

"La météo n'est toujours pas favorable et des points chauds persistent. L'une des préoccupations des secours se concentre sur des reprises de feu en zone de crête", a-t-elle ajouté, décrivant une "zone sinistrée (...) particulièrement escarpée et très dangereuse".

La surface parcourue était estimée à 77 hectares samedi après-midi, puis 105 hectares samedi soir, et 120 hectares dimanche après-midi, selon la préfecture.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été positionnés au sol sur des "points stratégiques pour assurer la protection du secteur et le suivi des points chauds", ont précisé les autorités.

Des moyens aériens ont à nouveau été déployés, dont un hélicoptère lourd australien Chinook qui a effectué au moins 15 largages, tandis qu'un hélicoptère Ecureuil a réalisé 40 largages ciblés. Des avions Dash ont effectué deux largages de produits retardants.

Survol interdit

Les autorités ont aussi annoncé le recours à un héliportage privé pour acheminer de l'eau vers les équipes terrestres des sapeurs-pompiers.

Pour faciliter les rotations aériennes, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris dimanche après-midi un arrêté interdisant tout survol de la zone aux aéronefs et drones civils, "y compris à usage de prise de vue".

Samedi soir, les sapeurs-pompiers mobilisés avaient initialement prévu d'allumer des contre-feux pour ralentir l'avancée des flammes.

Mais ils ont finalement opté pour "creuser des layons (chemins de terre, NDLR) toute la nuit pour retirer la végétation et stopper l'avancée de la ligne de feu", avait précisé dimanche matin la préfecture, selon qui le feu "n'a pas progressé" pendant la nuit.

Pour la journée de lundi, les autorités ont à nouveau sollicité la mobilisation de l'hélicoptère Chinook "afin de fixer définitivement les zones à risque et traiter les secteurs inaccessibles", de même que le déploiement d'un détachement d'intervention héliporté "pour intervenir au plus près des zones escarpées, en appui des moyens terrestres".