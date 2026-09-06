A quelques heures de sa clôture, le ZEvent, marathon caritatif de streamers organisé à Montpellier, a franchi dimanche soir la barre des 20 millions d'euros de dons, pulvérisant, pour sa dixième et ultime édition, le record de 2025.

Depuis vendredi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier, plus de 80 streamers sur place et 200 autres à distance tiennent en haleine les internautes en réalisant des défis insolites en échange de dons.

Dimanche, 900.000 spectateurs étaient connectés pour suivre cette dernière édition de l'événement qui doit tirer sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que les lives se poursuivent, déjà plus de 1,7 millions de dons ont été enregistrés, soit une moyenne de 10 euros le don, versés par des donateurs aux profils variés.

Récoltés au profit de 22 associations, les dons de cette édition ont déjà largement dépassés les 16.877.514 euros enregistrés à la clôture de l'édition 2025 par le biais de 771.000 dons, selon la Fondation de France.

Dans la salle où trônent un baby-foot et une piscine gonflable sur un sol jonché de faux billets, les streamers organisent des "battleboost", sorte de duels pour motiver leur communauté à donner avant la clôture de la cagnotte.

À l'écran, défilent, avec une rapidité folle, les pseudonymes des donateurs et le montant de leur don que les streamers ne manquent jamais de remercier.

"L'armée des Un euros, deux euros, trois euros, allez-y !", s'égosille le streamer Byilhann, qui avait traversé la France à pied l'an dernier avec un autre streamer Nico.

"Certains streamers, plutôt issus des communautés sur YouTube, drainent les internautes les plus jeunes. Ces donateurs versent des petits dons, ils participent à des courses à un euro", constate Agathe Djelalian, responsable des relations médias à la Fondation de France.

"D'autres streamers, plutôt connus sur la plateforme Twitch, ont une communauté de personnes un peu plus âgées, entre 30 et 50 ans. Ceux-là donnent davantage, entre 100 et 200 euros", poursuit Mme Djelalian.

À cela, s'ajoutent les dons de stars, aux montants plus importants à l'image de Bigflo et Oli (100.000 euros) ou de Gims (50.000 euros + un disque platine).

À lui seul, l'un des streamers les plus suivis, Mastu, est parvenu à dépasser les trois millions d'euros sur sa cagnotte, notamment grâce à une "tombola légendaire" de 40 lots parmi lesquels des maillots de foot dédicacés de Messi, Dembélé, Doué, des disques de platine ou de diamant de Théodora, Angèle, un script du réalisateur Christopher Nolan ou encore le pied du costume de Spiderman remporté par un internaute après un don de 5 euros.

Après neuf éditions et plus de 58 millions d'euros levés au total, l'édition 2026 versera les dons aux 22 associations ayant bénéficié des ZEvent précédents, dont la Ligue contre le cancer, Action contre la faim, Amnesty International, le Secours populaire ou la LPO.