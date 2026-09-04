Ce salon unique en son genre propose une approche novatrice où les visiteurs, se transforment en vendeurs, permettant aux commerciaux d’établir autant de contacts en une journée qu’en plusieurs mois de prospection traditionnelle. Cette formule, qualifiée de « rendez-vous des affaires sans rendez-vous », offre aux participants l'opportunité de rencontrer des responsables d'achats de grandes entreprises telles qu'EDF, John Cockerill et ArcelorMittal. En outre, le salon met l'accent sur des thématiques essentielles telles que la formation, l'emploi, l'innovation et le numérique, avec l'objectif de promouvoir un avenir dynamique et connecté pour la région.

Les exposants auront la chance de présenter leurs produits et services à un public ciblé, favorisant ainsi les échanges d'affaires et le développement de nouvelles relations professionnelles. Les entreprises présentes pourront non seulement augmenter leur visibilité sur le marché mais également détecter les tendances émergentes qui façonnent leur secteur d'activité. L'événement promet également une atmosphère conviviale, propice aux rencontres et aux échanges enrichissants. Une occasion à ne pas manquer pour les acteurs économiques du Grand Est désireux de faire évoluer leur réseau professionnel.