Les 19 et 20 septembre, le musée de la Chartreuse de Douai ouvre grand ses portes à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Un week-end gratuit placé cette année sous le signe de la photographie, dans le cadre du bicentenaire de son invention, et via mise à l’honneur de la photothèque Augustin Boutique-Grard.

Parmi les temps forts du samedi 19, des balades photographiques emmèneront les visiteurs hors les murs, entre le quartier Saint-Albin et la Porte d’Arras, en faisant dialoguer photographies anciennes et patrimoine actuel.

Des visites guidées permettront également de découvrir les collections et l’histoire de la Chartreuse, tandis qu’une braderie de livres et une vente de reproductions photographiques seront proposées.

Jardins, hip-hop et jazz

Dans les jardins monastiques, les visiteurs pourront rencontrer Arnaud, jardinier du musée, et assister à un spectacle mêlant hip-hop et jazz.

Le dimanche, la programmation se poursuit avec des visites consacrées aux vitraux photographiques d’Augustin Boutique et à l’exposition «De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes». Le public pourra aussi participer à un atelier «clic-clac photo» consacré à l’évolution des appareils photographiques, à un rallye photo dans les moindres recoins du musée ou encore à un jeu de piste autour d’une œuvre en puzzle. Un atelier cyanotype permettra enfin de s’initier à ce procédé photographique datant de 1842.

Ces deux journées s’inscrivent dans le cadre du bicentenaire de la photographie, célébré en ce mois de septembre jusqu'à septembre prochain. L’exposition temporaire de la Chartreuse, labellisée au niveau national, fait dialoguer les collections photographiques de la Photothèque Augustin Boutique-Grard avec les œuvres du musée.

Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, musée de la Chartreuse, Douai. Gratuit.