Le Musée des Beaux-Arts de Nancy amorce une phase clé de sa stratégie d'attractivité. Dès le 18 septembre 2026, l'institution nancéienne dévoilera deux espaces permanents repensés : la salle Prouvé et la galerie de sculptures parallèlement à l'exposition dédiée à la sculptrice Marie-Anne Collot. Cette refonte vise à valoriser le patrimoine économique et artistique régional pour capter de nouveaux flux touristiques.

La saga industrielle et artistique de la famille Prouvé valorisée

Anciennement centré sur le designer Jean Prouvé, l'espace d'exposition du rez-de-chaussée se déploie désormais dans la salle « Thuillier ». Cette nouvelle scénographie intègre l'ensemble de la dynastie créative, du père Victor aux architectes Henri et Claude, jusqu'à l'artiste-tisserande Simone Prouvé. Ce positionnement thématique souligne la trajectoire économique et technique d'une famille qui a marqué l'histoire de la production et de la modernité industrielle en Lorraine.

Une infrastructure lumineuse pour le marché des sculptures de l'aile 1936

Les volumes de l'aile 1936 retrouvent leur vocation originelle. Cette vaste galerie modernisée accueille un dialogue trans-chronologique entre œuvres classiques et courants contemporains du XXe siècle, prolongé par un jardin de sculptures en constant enrichissement. Cette mise en valeur des collections tridimensionnelles optimise la gestion des espaces du musée pour offrir une expérience de visite plus fluide et qualitative.

Une exposition-dossier de trois ans dédiée à la sculptrice Marie-Anne Collot

Du 18 septembre 2026 au 24 septembre 2029, le musée mettra en lumière l'œuvre de Marie-Anne Collot, pionnière du siècle des Lumières à la carrière européenne fulgurante. S'appuyant sur le legs exceptionnel de la baronne de Jankowitz de 1866, le musée nancéien réunit l'ensemble de l'œuvre de Collot le plus important de France. Cet événement, enrichi par des prêts d’institutions prestigieuses comme le Musée du Louvre ou le Château de Versailles, renforce le positionnement du musée de Nancy comme un acteur culturel de premier plan à l'échelle nationale et transfrontalière.















