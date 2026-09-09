L'ancienne Première ministre Élisabeth Borne explique, dans un entretien au Figaro publié mercredi, vouloir que "le centre soit représenté" à l'élection présidentielle, jugeant notamment que Gabriel Attal "s'éloigne nettement des valeurs" de cet espace politique.

"Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas de candidat du centre, qui en porte véritablement les valeurs et la vision. Édouard Philippe dit qu’il est de droite, ce n’est pas une nouveauté, même s’il a compris qu’il fallait rallier le centre pour gagner. Et Gabriel Attal s’éloigne nettement des valeurs et de la vision du centre", estime la députée du Calvados.

"Je souhaite donc que le centre soit représenté. C’est sur cette base qu’on peut éviter un deuxième tour entre le Rassemblement national et La France insoumise, et in fine une victoire du RN. Et c’est sur cette base qu’on peut bâtir une coalition dans la future Assemblée", poursuit Mme Borne, qui a quitté ses fonctions au sein des instances dirigeantes de Renaissance et créé son propre mouvement, Bâtissons Ensemble.

"Je vais œuvrer pour que ces valeurs, cette vision soient portées dans la campagne, que ce soit par les candidats déclarés ou par d’autres", ajoute l'ancienne Première ministre.

Comme Le Figaro lui demande si elle a l'intention de soutenir Édouard Philippe ou Gabriel Attal, l'ancienne Première ministre répond: "je ne crois pas à l'homme providentiel. C’est collectivement que nous réussirons".

"Certains de ceux qui ont exercé des responsabilités ces dernières années se présentent comme candidats de la +rupture+ et disent qu’ils veulent +renverser la table+. Ce n’est pas crédible et ça alimente la rhétorique des extrêmes", déclare également Mme Borne, visant sans le nommer Gabriel Attal, et jugeant "indispensable d'assumer le bilan" de la décennie Macron.

Mme Borne ne se prononce pas sur l'opportunité d'organiser une primaire, hypothèse portée entre autres par François Bayrou. La députée du Calvados est intervenue cette semaine aux journées parlementaires du MoDem.