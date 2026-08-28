Côte-d’Or : le tourisme fluvial soutient l’attractivité locale

Le canal de Bourgogne continue de servir de support à l’animation touristique du Pays Châtillonnais. Après une première sortie couronnée de succès, le Centre socioculturel et de loisirs de la Communauté de communes a organisé, le 5 août, une nouvelle escapade à bord de la Billebaude, au départ de Pouilly-en-Auxois. La journée associait découverte du territoire, navigation et patrimoine bourguignon.

Au-delà de l’activité proposée aux habitants, ces sorties contribuent à faire vivre un site touristique et à renforcer son attractivité. La navigation permet de découvrir autrement le patrimoine local et de créer une offre complémentaire aux visites terrestres.

Le tourisme fluvial cherche des relais

Le succès renouvelé de ces sorties illustre plus largement l’intérêt des collectivités pour les activités liées aux voies navigables. Dans de nombreux territoires, canaux et rivières constituent des infrastructures touristiques susceptibles de soutenir une économie locale autour des loisirs, du patrimoine et des services.

Dans le Pays Châtillonnais, la valorisation du canal de Bourgogne s’inscrit ainsi dans une logique d’animation territoriale. En associant navigation et découverte du patrimoine, le territoire diversifie son offre touristique et cherche à transformer son patrimoine fluvial en véritable levier d’attractivité.