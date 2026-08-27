Dijon : le Golden Coast revient pour trois jours de rap

Trois jours de rap, des dizaines de milliers de visiteurs attendus et une nouvelle occasion de placer Dijon sur la carte des grands rendez-vous musicaux français : le Golden Coast Festival revient du 28 au 30 août 2026 à Corcelles-les-Monts, près de Dijon. Après une première édition ayant réuni plus de 50 000 personnes en 2024, puis 75 000 en 2025, le festival a rapidement changé d’échelle. Pour le territoire, cette progression fait de l’événement bien davantage qu’un rendez-vous culturel : elle crée un important flux temporaire de visiteurs susceptible de profiter aux activités locales.

Hébergement, restauration, commerces, transports ou prestations événementielles peuvent bénéficier de cette fréquentation concentrée sur trois jours.

Les festivals deviennent des moteurs territoriaux

À l’échelle nationale, le développement de grands festivals illustre le poids croissant de l’économie événementielle dans les stratégies d’attractivité. Pour les villes et leurs territoires, ces manifestations permettent de concentrer pendant quelques jours des flux de visiteurs, de valoriser une destination et de soutenir plusieurs secteurs économiques en même temps.

À Dijon, le Golden Coast bénéficie déjà d’une trajectoire spectaculaire en termes de fréquentation. La troisième édition constitue donc un nouveau test pour la capacité du territoire à accueillir un événement devenu rapidement l’un des rendez-vous majeurs du rap français.