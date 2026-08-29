Le domaine du Mont Rouge, invitation à la déconnexion

Portrait

Salle de réception, gîte, chambre d’hôte, le domaine du Mont Rouge, situé entre Saint-Quentin et Laon, s’est fait un nom dans l’Aisne. Sous la houlette de Delphine Decotte qui l’a profondément transformé, le site attire les particuliers mais aussi les entreprises qui y organisent ici leurs séminaires et profitent de son environnement vert et apaisé.