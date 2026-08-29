Le domaine du Mont Rouge, invitation à la déconnexion

Tourisme
Côte-d’Or : le tourisme fluvial soutient l’attractivité locale
28/08/2026 J.M
Côte-d'Or (21)
Salle de réception, gîte, chambre d’hôte, le domaine du Mont Rouge, situé entre Saint-Quentin et Laon, s’est fait un nom dans l’Aisne. Sous la houlette de Delphine Decotte qui l’a profondément transformé, le site attire les particuliers mais aussi les entreprises qui y organisent ici leurs séminaires et profitent de son environnement vert et apaisé.
Le domaine du Mont Rouge avec son château du XIXème siècle et sa piscine. © Marie-Line Waroude
Delphine Decotte. © Marie-Line Waroude
La salle de réception. © Marie-Line Waroude
Les chambres du domaine. © Marie-Line Waroude
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