Tourisme
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Le domaine du Mont Rouge, invitation à la déconnexion

Salle de réception, gîte, chambre d’hôte, le domaine du Mont Rouge, situé entre Saint-Quentin et Laon, s’est fait un nom dans l’Aisne. Sous la houlette de Delphine Decotte qui l’a profondément transformé, le site attire les particuliers mais aussi les entreprises qui y organisent ici leurs séminaires et profitent de son environnement vert et apaisé.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<p>C'est un endroit qui invite à la déconnexion et au calme et tout cela au cœur de l’Aisne. Situé à Rogécourt, à proximité d’axes passants mais aussi de Laon, Reims et Saint-Quentin, le domaine du Mont Rouge attire de plus en plus particuliers et professionnels. Au printemps et en été, le site est prisé pour les événements familiaux et privés comme les enterrements de vie de jeune fille, les baptêmes et les mariages.&nbsp;</p><p>Mais il est aussi de plus en plus réclamé par les entreprises pour l’organisation de séminaires. «<em>Nous sommes bien placés géographiquement, bien desservis, nous a.

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