Dijon se positionne au cœur de la e-santé de demain

Organisé par le pôle d'innovation Santenov Dijon Bourgogne, ce rendez-vous d'affaires réunira industriels, startups et décideurs pour structurer une filière sécurisée, tout en ouvrant dès aujourd'hui la réservation de ses espaces exposants aux entreprises du secteur. L'objectif est de rassembler l'ensemble de la filière pour concevoir un écosystème de données de santé maîtrisé, résilient et protégé.

Un carrefour d'affaires face à l'accélération de l'IA

Dans une conjoncture marquée par l'intégration massive de l'intelligence artificielle, la maîtrise des technologies médicales devient un impératif économique et sécuritaire. Le forum réunira des directions d’établissements, des industriels, des startups de la Tech et des décideurs institutionnels pour partager leurs expertises.

Pour piloter ces échanges, la keynote d'ouverture sera animée par Dominique Pon, figure de référence du secteur et actuel Directeur général de La Poste Santé & Autonomie. Ce programme dense s'articulera autour de tables rondes professionnelles, de partages d'expériences concrètes et d'un vaste espace de réseautage.

Une opportunité de positionnement pour les entreprises

Pour les acteurs de la e-santé, l'événement représente un puissant levier de visibilité commerciale et de B2B. L'organisation a officiellement ouvert l'accès aux réservations de stands pour les professionnels désireux de valoriser leurs solutions innovantes. Soutenu par des partenaires de poids comme CPage, Oncodesign Precision Medicine, le CESI, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ou encore le MEDEF Côte-d'Or, ce forum offre aux fournisseurs de solutions numériques une occasion idéale de capter une audience qualifiée et de nouer de futures alliances industrielles.

Cette première édition devrait affirmer le rôle moteur de la métropole dijonnaise dans la filière e-santé française. Les entreprises intéressées peuvent d'ores et déjà consulter les modalités de participation sur la plateforme officielle de Santenov.























