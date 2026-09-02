Le projet prendra place dans un local neuf de 195 m², conçu pour accueillir cette activité. Le site dispose également de deux jardinets et de six places de stationnement. Une opportunité pour un professionnel ou un opérateur souhaitant développer une activité au plus près des habitants.

À travers cet appel, la commune souhaite développer une nouvelle offre de garde destinée à répondre aux besoins des familles du secteur. Les professionnels intéressés ont jusqu’au 10 septembre prochain à 19 heures pour transmettre leur dossier à la mairie de Coin-lès-Cuvry. Les modalités de candidature ainsi que les documents nécessaires sont disponibles sur le site internet de la commune.

Ce projet témoigne d'un engagement fort pour améliorer les services offerts aux familles et enrichir la vie locale, tout en favorisant l'accueil des jeunes enfants dans un environnement adapté et convivial.