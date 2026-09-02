Kinepolis Lomme accueillera le premier Salon Kiné CSE le 10 septembre 2026, en collaboration avec Flunch Traiteur et Nausicaá. Cet événement, dédié aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), collectivités et associations, sera une occasion unique pour les participants de découvrir de nouvelles opportunités et d'enrichir leur réseau professionnel dans un cadre convivial. Le salon se démarque par sa taille humaine, favorisant des échanges significatifs grâce à des exposants triés sur le volet, principalement issus de la région. Cette initiative vise également à soutenir l'économie locale en mettant en avant des entreprises régionales.





Un programme entre travail et divertissement





Le programme de la journée est riche et varié. Les visiteurs pourront explorer le salon de 8h30 à 12h30, assister à des projections de bandes-annonces dans les salles IMAX et 4DX, ainsi qu'à une conférence animée par Carlos Gédéon sur les leviers d'action des CSE. Un moment convivial est également prévu autour d'un cocktail où élus CSE et exposants pourront échanger, suivi d'une projection privée d'un film surprise. Le programme associe ainsi travail et divertissement sur une seule journée.





Une large palette d'offres





En résumé, ce salon constituera une occasion de découvrir une large palette d'offres adaptées aux besoins professionnels et collectifs, avec plus d'une soixantaine d'exposants spécialisés. Les visiteurs pourront également se former et profiter d'animations interactives.