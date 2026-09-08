La Région Bourgogne-Franche-Comté franchit un cap dans sa politique de transport en lançant les Forums Mobigo, une nouvelle instance de dialogue local. Le premier rendez-vous se tiendra au cours du mois d'octobre 2026 à Nevers, accessible également en ligne, afin de connecter directement les décideurs régionaux, SNCF Réseau et les habitants des territoires de la Nièvre et de l'ouest de la Saône-et-Loire autour de l'évolution des services ferroviaires et routiers.

L'objectif de cette nouvelle instance de dialogue est de recueillir les attentes citoyennes pour co-construire la mobilité locale, notamment en vue du lancement du réseau ferroviaire « Bourgogne-Ouest-Nivernais » prévu en décembre 2026. La date précise ainsi que le lieu exact du rendez-vous seront communiqués ultérieurement par les autorités régionales.

Huit bassins de concertation pour cibler les besoins réels

Ce dispositif s'articule autour de huit grands bassins de mobilité régionaux, avec une attention renforcée pour les zones rurales et les intercommunalités aux intersections de réseaux. Les Forums Mobigo visent à offrir un espace d'échange ancré dans le quotidien des territoires. En amont, les usagers sont invités à déposer leurs contributions sur la plateforme en ligne Je participe de la Région afin d'évaluer la qualité de service, le matériel roulant, les infrastructures, mais aussi le covoiturage et les mobilités douces.

Une refonte ferroviaire stratégique dès décembre 2026

L'enjeu de cette première édition nivernaise sera la présentation officielle de la nouvelle offre de transport « Bourgogne-Ouest-Nivernais », dont la mise en service est programmée pour décembre 2026. Les contributions citoyennes permettront d'ajuster l'offre avant son déploiement et feront l'objet d'un suivi transparent. La Région Bourgogne-Franche-Comté s'engage en effet à publier un compte rendu exhaustif et une foire aux questions à l'issue de la rencontre pour valider les pistes d'amélioration économiques et structurelles retenues.

L'évolution de la mobilité régionale se jouera ainsi en concertation avec les forces vives du territoire, posant les bases d'un réseau de transport plus proche des réalités économiques locales.







