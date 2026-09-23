Le futur centre d’exploitation d’Enedis prendra place rue Marius-Lacrouze, au sein de la ZAC Europarc Sud Bourgogne. Le permis de construire a été délivré au début de l’été. Le bâtiment représentera 1 236 m² de surface de plancher sur une parcelle de plus de 10 000 m². Il doit répondre aux besoins des équipes techniques, mais aussi faciliter le stationnement des véhicules et le stockage du matériel.



Le projet prévoit le transfert, en janvier 2028, des équipes actuellement basées au 16 quai des Marans à Mâcon. Environ 55 salariés sont concernés. Ils travaillent notamment dans l’exploitation du réseau électrique, l’ingénierie et la direction territoriale de Saône-et-Loire.

Un départ du quai des Marans

Avec cette opération, Enedis quittera son implantation historique du quai des Marans, qu’elle occupe actuellement en location. La nouvelle installation doit accompagner les activités de l’entreprise dans des locaux adaptés à ses besoins.



Le projet contribuera également au développement de la ZAC Europarc Sud Bourgogne. A noter que cette nouvelle implantation s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’accueil d’activités économiques portée par Mâconnais-Beaujolais Agglomération.