Soissons : Une nouvelle supérette Carrefour City ouvre ses portes

Soissons compte un nouveau commerce de proximité. Une nouvelle supérette sous enseigne Carrefour City a été inaugurée mercredi 23 septembre, place Lamartine dans le quartier Saint-Crépin, un quartier qui a connu un important renouvellement urbain ces dernières années. À la tête de ce nouveau commerce, on retrouve Dominique Dedieu, déjà aux manettes du Carrefour City du centre-ville rue de Saint-Quentin. Ce professionnel du secteur, formé à l'école Carrefour et fort de nombreuses années d'expérience dans la grande distribution, va mettre son savoir-faire au service des habitants du quartier. Il y a mis en place un commerce moderne et pratique.

Un commerce de proximité

Ce nouveau point de vente s'inscrit pleinement dans la dynamisation de la ville et vient faciliter le quotidien des habitants, en leur offrant une solution de proximité pour leurs courses de tous les jours : produits frais, dépannage, essentiels du quotidien... tout est pensé pour simplifier la vie des riverains. Ouvert sur une large amplitude horaire, il devrait rendre service aux habitants du quartier, notamment les personnes âgées éloignées des commerces et services du centre-ville.

Les élus dont le maire Alain Crémont ont salué cette ouverture et rappelé qu'elle était aussi la conséquence d'une transformation profonde du quartier Saint-Crépin, engagée par la Ville ces dernières années. Requalification et végétalisation des espace publics, nouveaux logements, mobilités repensées participent ainsi au dynamisme des commerces et services de proximité observé aujourd'hui.