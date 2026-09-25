Re-Sources et Bpifrance entrent au capital du Groupe Qualidal

Après plus de vingt ans de développement et une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de l’ordre de 20%, cette ouverture du capital doit permettre à Qualidal de franchir une nouvelle étape, notamment en accélérant son développement international et en associant davantage certains de ses collaborateurs à la création de valeur. Une expertise devenue stratégique avec l’automatisation croissante de la logistique. Avec la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts, de la robotisation logistique et des systèmes de stockage à haute densité, la qualité géométrique et structurelle des dallages est devenue un enjeu critique de performance opérationnelle.

Dans cet environnement de plus en plus exigeant, Qualidal a développé une expertise technique pointue reposant sur une maîtrise des normes internationales et sur des outils de mesure et de diagnostic de pointe. Cette expertise permet notamment à Qualidal d’accompagner ses clients dans la transformation et l’automatisation croissante de leurs infrastructures logistiques, en France comme à l’étranger.

Accélérer le développement international

Déjà présent hors de France, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie et au Maroc, Qualidal constate une demande internationale croissante de la part de ses clients. L’un des principaux objectifs de cette nouvelle phase de développement sera donc de renforcer sa présence sur ces marchés, d’accompagner les grands comptes dans leur déploiement et de conquérir de nouveaux clients.

Un partenariat fondé sur une vision entrepreneuriale commune

Avec cette prise de participation minoritaire, Re-Sources accompagne une entreprise disposant d’un savoir-faire technique reconnu, d’un positionnement fortement différenciant et d’un potentiel de développement important sur un marché porté par la transformation des infrastructures logistiques. Romain Rastel et Hélène Barghi, Directeurs d’investissement chez Re-Sources, témoignent : «Qualidal correspond pleinement aux entreprises que nous souhaitons accompagner chez Re-Sources : un entrepreneur qui a construit dans la durée un savoir-faire reconnu, une équipe expérimentée et une position de référence sur un marché de niche particulièrement dynamique. Nous avons également été convaincus par les perspectives offertes par l’automatisation croissante de la logistique et par le potentiel de développement international du groupe. Notre rôle est désormais d’accompagner Marc et ses équipes dans cette nouvelle étape, en respectant leur autonomie et la culture entrepreneuriale qui font la force de Qualidal depuis plus de vingt ans».

De son côté, Marc Pestel-Debord, fondateur et dirigeant de Qualidal, assure : «Après 23 années de développement, Qualidal entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de son histoire. Je souhaitais m’entourer de partenaires sérieux et stratégiques capables d’accompagner le groupe Qualidal tout en conservant notre indépendance et notre ADN entrepreneurial. Le choix d’un schéma minoritaire était essentiel pour moi : rester majoritaire est un gage de continuité, de confiance et de réactivité notamment vis-à-vis de nos clients historiques. Avec Re-Sources et Bpifrance, nous allons pouvoir accélérer notre développement international, accompagner encore davantage nos clients dans l’automatisation de leurs infrastructures logistiques et associer progressivement nos collaborateurs à la création de valeur de l’entreprise».