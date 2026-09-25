Avec Neptune Media, sa chaîne TV dédiée aux chefs d’entreprises et dirigeants, le réseau produit interviews, podcasts et contenus destinés aux réseaux sociaux afin de mettre en lumière les dirigeants, leurs parcours et leurs entreprises. «Nous voulons construire un réseau national sans perdre la proximité locale : permettre à un chef d’entreprise de Cambrai de créer des opportunités dans sa ville comme partout en France grâce à notre écosystème» précise Léa Depoulain, cofondatrice de Neptune Business.

À la recherche de premiers partenaires dans le Nord

Pour accompagner son implantation, Neptune constitue actuellement son réseau de partenaires locaux : lieux événementiels, photographes, vidéastes et studios TV/podcast. Les premiers événements Neptune à Cambrai et Valenciennes accompagneront progressivement l’ouverture des deux nouveaux pôles qui devraient ouvrir pour la fin du mois d’octobre. Par ailleurs, Neptune est également ouvert aux porteurs de projets, qui peuvent commencer à développer leur réseau avant même la création de leur entreprise. Sans exclusivité métier ni présence hebdomadaire obligatoire.