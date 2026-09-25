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Neptune Business s'implante à Cambrai et Valenciennes pour accélérer son développement

Neptune Business pose ses valises dans les Hauts-de-France en installant son siège à Cambrai. Le réseau prépare également l’ouverture de deux nouveaux pôles à Cambrai et Valenciennes. La volonté de Neptune est de dépasser le modèle du club d’affaires traditionnel en réunissant réseau professionnel, plateforme digitale, événements, formations et studio TV au sein d’un même écosystème. 

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© Neptune

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026

Avec Neptune Media, sa chaîne TV dédiée aux chefs d’entreprises et dirigeants, le réseau produit interviews, podcasts et contenus destinés aux réseaux sociaux afin de mettre en lumière les dirigeants, leurs parcours et leurs entreprises. «Nous voulons construire un réseau national sans perdre la proximité locale : permettre à un chef d’entreprise de Cambrai de créer des opportunités dans sa ville comme partout en France grâce à notre écosystème» précise Léa Depoulain, cofondatrice de Neptune Business. 

À la recherche de premiers partenaires dans le Nord

Pour accompagner son implantation, Neptune constitue actuellement son réseau de partenaires locaux : lieux événementiels, photographes, vidéastes et studios TV/podcast. Les premiers événements Neptune à Cambrai et Valenciennes accompagneront progressivement l’ouverture des deux nouveaux pôles qui devraient ouvrir pour la fin du mois d’octobre. Par ailleurs, Neptune est également ouvert aux porteurs de projets, qui peuvent commencer à développer leur réseau avant même la création de leur entreprise. Sans exclusivité métier ni présence hebdomadaire obligatoire. 

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