L'association étudiante de Mines Nancy a reconduit avec succès son opération de rentrée ce lundi 7 septembre sur le campus nancéien. Portée par le pôle vélo du BRE, cette opération annuelle a permis aux nouveaux élèves-ingénieurs de s'équiper en solutions de mobilité durable à faible coût dès leur arrivée dans la cité ducale. En parallèle de la vente, un atelier de réparation a été déployé pour remettre en état les équipements personnels des étudiants, une structure technique qui restera active tout au long de l'année universitaire.

Le réemploi au cœur de l'économie circulaire de l'école

Ce programme collaboratif repose entièrement sur un modèle de circularité locale. Les bicyclettes proposées provenaient majoritairement d'anciens élèves ayant validé leur cursus et quitté la région Grand Est. Pour cette rentrée 2026, une quinzaine de deux-roues étaient prêts pour la vente, tandis que 13 autres ont été reconditionnés par les bénévoles. Cette mobilisation s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent, durant lequel 37 vélos avaient trouvé preneur, confirmant la viabilité de cette filière de recyclage interne.

Un levier d'attractivité territoriale par la transition écologique

Outre le gain du pouvoir d'achat, cette action valide la stratégie de transition écologique globale partagée par l'établissement et la collectivité. La proximité immédiate du campus avec le centre-ville de Nancy favorise l'adoption immédiate de modes de déplacements décarbonés. Pour les responsables associatifs, cette sensibilisation précoce ancre durablement des habitudes écoresponsables tout en facilitant l'intégration des étudiants dans le tissu économique et urbain local.

Avec la réussite de cette édition, Mines Nancy démontre que la sobriété énergétique et l'accueil des nouveaux habitants peuvent s'articuler efficacement autour d'un projet associatif et territorial porteur de sens.