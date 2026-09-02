Afin de répondre à la crise profonde du système de soins et d'assurer la continuité des services, l'agence déploie une campagne majeure de recrutements sur mesure en CDI, CDD, intérim et vacation à destination de tous les établissements médicaux, sociaux et médico-sociaux du département.

Un plan de recrutement ciblé pour le territoire de Meurthe-et-Moselle

Le département se mobilise fortement au cœur de la région Grand Est, qui totalise un besoin global de 440 opportunités de carrière pour faire face à la tension du secteur. En Meurthe-et-Moselle, les profils recherchés ciblent en priorité les infirmiers diplômés d'État, les aides-soignants, les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes.

À titre indicatif, les autres départements de la région sont également concernés par cette vague d'embauches, notamment le Bas-Rhin (110 postes), le Haut-Rhin (62), la Haute-Marne (48), les Vosges (46), la Moselle (41), la Marne (32), l'Aube (18), ainsi que les Ardennes (14) et la Meuse (14).

La formation continue comme levier face à la crise sectorielle

Pour attirer de nouveaux talents dont les aspirations évoluent désormais vers la recherche de sens, la reconnaissance de leur expertise et un meilleur équilibre de vie, l’accent est mis sur l’accompagnement personnalisé. L'agence investit massivement dans des parcours de formations qualifiantes afin d'apporter des compétences spécialisées et pointues (réanimation, psychiatrie, bloc opératoire) aux structures médicales locales. Cette stratégie de fidélisation à long terme vise à stabiliser durablement l'écosystème de santé lorrain.

Les candidats intéressés par ces opportunités peuvent postuler dès à présent sur le site AppelMedical.com pour intégrer ces établissements de soins.