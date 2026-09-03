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Normandie : 400 événements gratuits pour la Fête de la science

Du 2 au 12 octobre, la Fête de la Science réunira 350 structures dans plus de 70 villes normandes. 

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Normandie : pourquoi la science investit 70 villes en octobre © Science Action Normandie

Normandie : pourquoi la science investit 70 villes en octobre © Science Action Normandie

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 3 septembre 2026 - Mis à jour le 3 septembre 2026

La Normandie prépare une édition particulièrement dense de la Fête de la science. Pour ses 35 ans, l’événement réunira 350 structures et 400 opérations gratuites dans plus de 70 villes, du 2 au 12 octobre. La Seine-Maritime concentrera 108 événements dans 11 villes, devant le Calvados (135 dans 22 villes), la Manche (76 dans 20 villes), l’Eure (56 dans 11 villes) et l’Orne (23 dans 9 villes). Sept Villages des sciences seront notamment installés à Cherbourg-en-Cotentin, Elbeuf, Saint-Lô, Rouen, Le Havre et Caen.

Une cinquantaine de rencontres en bibliothèques et médiathèques permettront ainsi au public d’échanger avec de jeunes scientifiques, doctorants et post-doctorants. Au Havre, le programme mettra notamment en avant les savoir-faire locaux et les liens entre science et alimentation. Le lancement régional aura lieu le 6 octobre au campus NaturaPôle.