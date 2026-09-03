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Nancy-Metz : le Village by CA Lorraine lance un nouvel appel à candidatures

Le Village by CA Lorraine, présent à Nancy et à Metz, vient d’annoncer le lancement d’un nouvel appel à candidatures. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 septembre.

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© Emmanuel Varrier. Le Village by CA Lorraine lance un nouvel appel à candidatures à destination des start-up innovantes souhaitant accélérer leur développement.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 3 septembre 2026 - Mis à jour le 3 septembre 2026

Propulser l’innovation sur le territoire lorrain ! ADN affiché du Village by CA Lorraine présent à Nancy (dans le bâtiment Orbor dans le quartier de Rives de Meurthe) et à Metz (dans le bâtiment MIEEU rue Marconi). 

Cet accompagnateur lance un nouvel appel à candidatures à l’intention des start-up innovantes souhaitant accélérer leur développement. 

Le Village by CA propose 24 mois d’accompagnement, un réseau de partenaires diversifiés, des événements pour apprendre, des opportunités business, une communauté entrepreneuriale solidaire. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 septembre (inscription via le https://www.credit-agricole-lorraine.fr/Web/Site_Web/VillageByCA/contact.)

Après un premier échange, le comité de sélection se réunira le 8 octobre pour une intégration des sélectionnés le 30 octobre. 

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