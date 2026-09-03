Propulser l’innovation sur le territoire lorrain ! ADN affiché du Village by CA Lorraine présent à Nancy (dans le bâtiment Orbor dans le quartier de Rives de Meurthe) et à Metz (dans le bâtiment MIEEU rue Marconi).

Cet accompagnateur lance un nouvel appel à candidatures à l’intention des start-up innovantes souhaitant accélérer leur développement.

Le Village by CA propose 24 mois d’accompagnement, un réseau de partenaires diversifiés, des événements pour apprendre, des opportunités business, une communauté entrepreneuriale solidaire.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 septembre (inscription via le https://www.credit-agricole-lorraine.fr/Web/Site_Web/VillageByCA/contact.)

Après un premier échange, le comité de sélection se réunira le 8 octobre pour une intégration des sélectionnés le 30 octobre.