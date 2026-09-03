Le Touquet-Paris-Plage : l'Aéroport International fête ses 90 ans

Situé à proximité immédiate du centre-ville, l'Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II comporte une piste ouverte à la circulation aérienne publique ainsi qu'au trafic international. Créé en 1936, l'aérogare a largement contribué à l'essor du développement international de la station, marquée par son attachement avec la proche clientèle britannique.

Depuis 2023 et après la mort de la reine Elisabeth II, la municipalité a souhaité donner à l'aéroport le nom de la reine. En mai dernier, la compagnie Air Inter Région, a annoncé des projets à partir de 2027, avec des dessertes vers Londres, Lille, Jersey et Saint-Malo.

Cinq jours de festivités

Au programme de cette semaine spéciale, des visites guidées pour le jeune public, des visites libres, une conférence historique, mais aussi une course unique, le Touquet Air Run, sur la piste de l'aéroport le vendredi soir. Une exposition et des avions statiques seront disposés sur le parcours de l'événement.

Et pour clôturer l'événement, le dimanche 27 septembre après-midi aura lieu la 5ème édition du Touquet Air Show, avec les 50 aéronefs de la Patrouille de France et des Red Arrows, une patrouille anglaise. Rendez-vous donc sur le front de mer, pour découvrir ou redécouvrir le monde de l'aviation.