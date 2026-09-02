



La programmation d’automne de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune débutera avec une soirée organisée sur le rooftop. D’autres rendez-vous suivront en septembre et octobre, ainsi que des animations pendant les vacances de la Toussaint.





Un automne rythmé par de nombreux rendez-vous





Le 5 septembre, de 17h à 22h, le rooftop de la Cité de Beaune accueillera une soirée spéciale vendanges. La programmation comprendra une sélection de vins de Bourgogne, des cocktails et une offre de street food, avec Scoop aux platines. La soirée permettra également de bénéficier d’une vue panoramique sur Beaune et le vignoble.





Les 19 et 20 septembre, la Cité participera aux Journées européennes du patrimoine. À Beaune, plusieurs animations seront proposées : visites guidées flash, balade photo et livret-jeux pour les enfants. Des rencontres avec l’artiste Joyce Delimata sont également prévues dans le parcours de visite multisensoriel.





Le 2 octobre, plusieurs vigneronnes seront présentes au bar Les Accords pour une soirée de dégustation et d’échanges, accompagnée de planches à partager. Dans le cadre d’Octobre Rose, un dessert rose sera proposé au restaurant pendant tout le mois d’octobre. Un euro sera reversé à une association engagée dans la recherche contre le cancer pour chaque dessert vendu.





Les 16 et 17 octobre, deux rendez-vous sont programmés dans le cadre de Vignobles en Scène. Le vendredi, un afterwork réunira au bar Les Accords des vignerons labellisés Vignobles & Découvertes autour de dégustations et de planches à partager. Le samedi, un cours de cuisine sera animé par un chef et un formateur de l’École des Vins de Bourgogne autour des accords entre mets et vins de Bourgogne.





Par ailleurs, une exposition temporaire consacrée à Joyce Delimata sera accessible, jusqu’au 11 octobre, au premier étage de la Cité. Pendant les vacances de la Toussaint, des activités destinées aux familles et aux enfants seront également proposées.



