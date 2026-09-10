Nord-Pas-de-Calais : les Parcs Naturels Régionaux s'ouvrent au public

En Hauts-de-France, cinq parcs naturels régionaux (PNR) sont répartis sur le territoire, dont trois en Nord-Pas-de-Calais : le PNR Scarpe-Escaut (Nord) – le tout premier parc créé en France –, le PNR de l'Avesnois (Nord) et celui des Caps et Marais d'Opale, dans le Pas-de-Calais. C'est la Région Hauts-de-France qui est à l'initative de ces Parcs, en contribuant à la mise en œuvre de leur charte et via un soutien financier.

Week-end festifs

En 2026, le Parc naturel régional Caps et Marais d'Opale fête ses 40 ans ; à cette occasion une journée spéciale est organisée le 12 septembre dans l'Audomarois et le Pays de Lumbres. Au programme : balade nature pour découvrir les richesses du territoire, sa biodiversité, ses plantations locales mais aussi les actions menées pour la protection des rivières et du marais audomarois. Ces balades auront lieu autour de Saint-Omer, dans la vallée de l'Aa et dans la vallée de la Hem.

L'après-midi, des animations familialesvont se dérouler devant la Maison du Marais à Saint-Martin-lez-Tatinghem, autour de jeux, de contes, de concerts et d'animations ludiques. Dans l'Avesnois, place à la Fête du Lait les 19 et 20 septembre (au Quesnoy), et le PNR Scarpe-Escaut proposera le 20 et le 26 septembre, deux spectacles autour des milieux naturels.