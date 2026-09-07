Cette année encore, les monuments nationaux ouvrent leurs portes gratuitement le temps d’un week-end pour permettre à chacun de vivre une expérience de découverte, lors des Journées du Patrimoine. Avec plus de 12 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux (CMN) rassemble le plus important réseau de monuments en France et œuvre à la conservation, à la transmission et au partage du patrimoine pour tous les publics.

Château de Pierrefonds : un chantier historique

Lors de ces journées, le visiteur pourra se visiter au cœur de l'un des plus importants chantiers de restauration menés au château de Pierrefonds pour préserver ce chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc. Engagé depuis 2022 - sous la direction de Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments historiques - ce chantier a permis de restaurer les façades et les toitures de l'aile des Preuses, de la tour Alexandre et de la tour Godefroy de Bouillon.

Cette restauration d'envergure a permis, entre autres, de remplacer le anciennes couvertures par des ardoises violines provenant de la carrière de Penrhyn (Pays de Galles) et de restituer les décors peints de la salle des Preuses, fragilisés par le temps.

En 2026, le chantier entre dans une nouvelle étape avec la restauration des cheminées, des sculptures et du mobilier, afin de retrouver toute la cohérence esthétique imaginée par Eugène Viollet-le-Duc