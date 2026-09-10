Le poste d’aiguillage de la gare de Saint-Quentin s'ouvre à la visite

Il a 99 ans et donne leur directions aux trains qui entrent et sortent de la gare de Saint-Quentin. Le poste d’aiguillage de la gare de Saint-Quentin ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, à travers une visite organisée par les cheminots qui y travaillent chaque jour. De type « MORS », du nom de son inventeur, ce poste témoigne d’une époque où la régulation des circulations reposait sur une mécanique aussi ingénieuse que minutieuse.

Un poste emblématique toujours en service

Les agents de SNCF Réseau accueilleront les visiteurs et leur dévoileront les secrets de son fonctionnement, ainsi que les gestes et les savoir-faire associés à cette technologie. Une plongée dans l’histoire du ferroviaire qui permet de mesurer, à travers cet équipement toujours emblématique, l’évolution rapide des métiers de l’aiguillage et de la régulation des trains, des premières mécaniques aux technologies qui pilotent aujourd’hui les circulations ferroviaires.

«Les Journées européennes du patrimoine sont une formidable occasion de faire découvrir au grand public un patrimoine ferroviaire souvent méconnu, qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du réseau et dans la vie du territoire, souligne Marie-Céline Masson, directrice régionale Hauts-de-France de SNCF Réseau. En Hauts-de-France, ouvrir exceptionnellement les portes de nos postes d’aiguillage et de nos ateliers, c’est permettre à chacun de comprendre l’histoire, les savoir-faire et les métiers qui font vivre le réseau au quotidien. Préserver ce patrimoine, c’est aussi regarder vers l’avenir : entretenir, transmettre et réinventer nos infrastructures pour continuer à faire du ferroviaire un atout majeur pour la mobilité et la transition écologique de notre région».

Rendez-vous au Parvis de la gare de Saint-Quentin (devant le Buffet), samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. 9 h - 12 h 30, 13 h 30 - 16 h 30. Réservation obligatoire en ligne.