Donald Trump a promis mercredi un "dividende" de 5.000 dollars à chaque citoyen américain adulte en cas de majorité républicaine au Congrès à l'issue du scrutin législatif de novembre.

Hormis l'utilisation du produit des droits de douane, le président n'a pas donné de détail sur le financement de cet engagement, qui suscite des questions sur sa faisabilité et sa légalité.

Est-ce légal?

La loi fédérale américaine interdit à quiconque de "faire ou offrir un paiement" à un électeur "pour voter ou ne pas voter, ou voter pour ou contre un candidat". Une infraction volontaire est passible de deux ans de prison et d'une amende de 250.000 dollars.

La promesse de Donald Trump pourrait échapper à ce cadre, car elle concerne tous les Américains, quel que soit leur vote lors du scrutin législatif.

Ce versement nécessiterait néanmoins un vote du Congrès.

Début 2025, le milliardaire républicain avait déjà émis l'idée d'un paiement exceptionnel de 5.000 dollars aux contribuables américains, financé par les économies réalisées sur les dépenses de l'Etat fédéral. Le projet ne s'est jamais concrétisé.

En novembre 2025, il avait annoncé qu'un "dividende" de 2.000 dollars serait attribué à chacun de ses administrés (sous conditions de ressources) grâce au produit des droits de douane, une garantie restée, là aussi, lettre morte.

Combien cela coûterait-il?

Il y a environ 277 millions d'adultes de 18 ans et plus aux Etats-Unis. Leur verser à chacun 5.000 dollars reviendrait à débourser 1.384 milliards de dollars.

Si l'on prend uniquement en compte les citoyens américains, Donald Trump ayant fait référence aux "Américains", le total serait ramené à 1.270 milliards environ.

Cela équivaudrait à 18% du budget de l'Etat fédéral américain pour 2025, soit sensiblement plus que les dépenses militaires des Etats-Unis (13%).

Durant la pandémie de Covid-19, le Congrès américain a voté l'attribution de fonds de soutien aux particuliers sous conditions de ressources, qui ont atteint, en trois vagues, 814 milliards de dollars.

Les droits de douane pourraient-ils suffire?

Pas à court terme. En 2025, les droits de douane ont rapporté aux Etats-Unis 195 milliards de dollars, loin du montant nécessaire pour financer le "dividende" annoncé par le président américain.

D'autant qu'en vertu d'une décision de la Cour suprême, une partie de ce produit a dû être remboursé aux entreprises. De ce fait, le gouvernement a reversé davantage qu'il ne collectait de droits de douane entre mai et juillet.

Le versement du "dividende" accentuerait encore plus nettement le déséquilibre du budget fédéral américain, dont le déficit atteint déjà 2.000 milliards sur les onze premiers mois de l'année fiscale (clôturée fin septembre).

Le "dividende" peut-il encore accélérer l'inflation?

Le fait de distribuer de l'argent directement aux particuliers augmente mécaniquement la demande de biens et services sans agir sur l'offre, un déséquilibre qui se résout généralement par l'augmentation des prix.

Or l'inflation se situe déjà à un niveau élevé aux Etats-Unis, soit 3,4% sur un an en juillet, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale américaine, la Fed.

Selon une étude de son antenne à St. Louis, les mesures de soutien à l'économie prises par le gouvernement américain durant la pandémie de Covid-19 ont ajouté 2,6 points de pourcentage supplémentaires à l'inflation.