Aisne : Le château des Chaînées retenu au Loto du patrimoine

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern vient de dévoiler les sites départementaux retenus pour l'édition 2026 du Loto du patrimoine. Dans l'Aisne, c'est le château des Chaînées qui décroche la timbale. Il va bénéficier du soutien financier de la neuvième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine, lancée le 31 août par FDJ United. En outre, FDJ United propose, du 7 au 21 septembre, huit tirages Loto dédiés dans le cadre du dispositif Mission Patrimoine : les 7, 9, 12, 14, 16, 19 et 21 septembre, les joueurs auront la possibilité de participer à un tirage Loto, un Super Loto aura également lieu le vendredi 18 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine.

Un château aux multiples styles

Le château des chaînées, situé dans le sud du Laonnois, constitue un exemple exceptionnel de l’architecture de la Première Reconstruction dans l’Aisne. Il illustre avec force l’esprit de modernité de cette période, mêlant les influences du style Art déco, du mouvement Arts & Crafts britannique, du néo-gothique et des codes traditionnels français. Cette hybridation s’exprime à travers la rationalisation du plan, le traitement raffiné des volumes, l’importance accordée aux matériaux locaux (notamment la brique de Dizy) et l’intégration paysagère poussée.

Depuis leur acquisition du château en 2017, les propriétaires ont souhaité ouvrir la propriété au public à certaines occasions (Journées européennes du patrimoine, printemps de l’Art déco), mais aussi selon deux thématiques principales : le spectacle vivant, en particulier autour de la musique (concerts de musique de chambre dans le grand salon, stages musicaux, etc.). Les propriétaires ont notamment pour projet d’accueillir en 2026 une master-class de trompette, avec un trompettiste professionnel. La période Art déco est la seconde thématique retenue avec l'organisation de visites guidées thématiques, conférences d’histoire de l’art, ventes aux enchères d’objets Art déco, etc.

Ce chef-d'œuvre nécessite néanmoins des travaux notamment de couverture. L'état fragilisé de ses ardoises compromet l'étanchéité du château. Les maçonneries et charpentes de l’édifice sont également affectées par des désordres localisés et par la dégradation ou disparition d’ouvrages. Si la toiture a besoin d'une restauration complète, les escaliers extérieurs, ainsi que la grande jardinière, feront également l’objet d’une restauration. Ces travaux doivent démarrer au dernier trimestre 2026 selon la Fondation du patrimoine et nul doute que les financements attendus par le Loto du patrimoine s'avéreront précieux pour les mettre en œuvre.