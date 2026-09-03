Les vergers de l'Aisne ouvrent leur portes

Les vergers s'apprêtent à récolter les pommes et également à ouvrir leurs portes au public à travers l'opération «Vergers ouverts» mise en œuvre par l'Association nationale pommes poires (ANPP), l'association des producteurs de ces fruits. Ainsi, pour la 16e année consécutive, la pomme, fruit préféré des Français, est à (re)découvrir dans 29 vergers écoresponsables partout en France. Activités ludiques et didactiques, visites pédagogiques, animations et rencontres : une exploration récréative des vergers pour découvrir la production du fruit français par excellence. L'occasion de découvrir, cueillir, goûter la récolte 2026 chez les arboriculteurs.

Deux vergers participants dans l'Aisne

Dans l'Aisne, deux vergers écoresponsables participent à l'opération : la SCEA Vergers de Martine à Aubigny-aux-Kaisnes ce samedi 4 et dimanche 5 septembre ainsi que les Vergers de Dampleux le 26 septembre prochain. Dans le premier verger, Sébastien Wan Esbroock, arboriculteur de 46 ans, proposera des visites pédagogiques, des jeux pour les enfants, des tours en calèche, des dégustations et de la vente ainsi qu'un marché de producteurs des saveurs et savoir-faire. «Je suis arrivé dans ce verger il y a 23 ans, par l’intermédiaire d’un professeur. Après mon diplôme, j’ai été embauché, explique l'arboriculteur d'Aubigny. À l’époque, je ne savais pas distinguer un pommier d’un poirier». Après avoir suivi toutes les formations liées à l’arboriculture, Sébastien Wan Esbroock a gravi les échelons au verger et l’an dernier, il a entrepris de le racheter avec Augustin Ducamps, un jeune agriculteur de 24 ans. «Nous avons 7 ha à planter dans les prochaines années, donc je fais des essais. Avec le changement climatique, les variétés méditerranéennes prennent bien ici», témoigne-t-il.

Lors de ce week-end du 5 et 6 septembre, cet arboriculteur pourra échanger avec le public sur ses sujets de prédilection à savoir les innovations agronomiques liées aux techniques alternatives de protection du verger et à la protection de la biodiversité (biostimulants, jachères fleuries), le changement climatique et donc sur l'irrigation et le stockage de l'eau ou encore sur les nouvelles variétés comme la Pirouette et la Rubinette.

Pour visiter les Vergers de Martine à Aubigny-aux-Kaisnes samedi 5 et dimanche 6 septembre, il est nécessaire de s'inscrire par téléphone au 06.47.97.81.12 ou par courriel à levergermartine2025@gmail.com